Barcelona ofusca estreia de Ganso e derrota o Sevilla na Supercopa da Espanha

O Barcelona derrotou o Sevilla por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, no jogo de ida da decisão da Supercopa da Espanha. O resultado possibilita a equipe catalã perder até por um gol de diferença a partida de volta, marcada para esta quarta-feira, no estádio Camp Nou, em Barcelona.

A vitória ofuscou a estreia do brasileiro Paulo Henrique Ganso. O jogador entrou aos 24 minutos do segundo tempo, quando a equipe já perdia por 1 a 0, e pouco produziu em busca da virada. Sua única boa jogada em campo saiu aos 41, quando deixou Franco Vázquez na cara do gol, mas o atacante desperdiçou.

O Barcelona, no entanto, encontrou bastante dificuldade para garantir a vitória. O técnico Luis Enrique ainda perdeu Iniesta, lesionado no primeiro tempo. Os gols saíram apenas na etapa final. O primeiro foi um golaço. Denis Suárez deu belo lançamento para Arda Turan, que ajeitou de peito para Luis Suárez mandar para as redes.

O segundo saiu aos 35 minutos. Messi tocou na frente para Munir, que esperou a saída do goleiro para tocar com categoria e ampliar o marcador. O craque argentino ainda teve uma boa chance de fazer o terceiro do Barcelona no último minuto, mas o goleiro Sergio Rico fez boa defesa.

Depois da decisão da Supercopa da Espanha, o Barcelona iniciará a preparação para a estreia no Campeonato Espanhol. No próximo sábado, receberá o Betis pela primeira rodada da competição. O Sevilla entra em campo no mesmo dia e terá pela frente o Espanyol, em casa.