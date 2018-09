Barcelona paga agente por transferência de Neymar, diz rádio

Neymar deixou o Barcelona para jogar no Paris Saint-Germain em agosto do ano que vem, mas ele ainda é assunto na Espanha. O clube catalão foi obrigado a pagar 6,6 milhões de euros (R$ 32 milhões) para o empresário André Cury, pela transferência do atleta. A informação é da rádio Cadena Ser, da Espanha.

Cury tinha um acordo com o Barcelona de que receberia 3% do valor da transferência quando Neymar fosse negociado. O atacante da seleção brasileira foi vendido para o PSG por 222 milhões de euros e o agente ficou com 3% da quantia. O empresário foi um dos responsáveis por arquitetar a negociação que tirou o astro do Santos.

Ainda de acordo com a rádio, o acordo foi selado entre o empresário e o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, atualmente preso. O clube catalão tentou mudar o que havia sido acertado, mas não teve sucesso.

O Estado tentou entrar em contato com o empresário, mas não teve retorno. Quanto a Neymar, o atacante é uma das atrações do PSG, mas viu parte de seu estrelado diminuir após a boa Copa do Mundo feita pelo francês Mbappé.