Barcelona paga R$ 161 milhões e contrata zagueiro francês do Sevilla

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro francês Clément Lenglet. De acordo com o clube espanhol, a transferência vai acontecer por meio do pagamento ao Sevilla de multa rescisória de 35,9 milhões de euros (cerca de R$ 161 milhões) e o contrato com o defensor terá validade de cinco anos, até 30 de junho de 2023.

+ Arthur vai assinar contrato e ser apresentado pelo Barcelona nesta quinta

+ Barcelona renova com lateral da base e define multa de 200 milhões de euros

+ Abidal mostra revolta após acusações sobre compra ilegal de fígado: 'Basta!'

"O jogador chega ao Barça depois do êxito esportivo no Sevilla, onde comandou o quadro defensivo com elegância e determinação. Canhoto, destaca-se pelo seu bom toque e pela combinação de força e inteligência", diz trecho da descrição das características do zagueiro no site do Barcelona.

Revelado pelo Nancy, da França, Lenglet foi contratado pelo Sevilla há dois anos. O defensor foi titular em 52 dos 54 jogos em que entrou em campo na última temporada e fez quatro gols. Ele ganhou espaço na equipe depois da saída do técnico argentino Jorge Sampaoli do clube, há pouco mais de um ano.

Para ser titular do Barcelona, Lenglet terá a concorrência dos zagueiros da "qualidade e experiência" de Gerard Piqué, Thomas Vermaelen e Samuel Umtiti, de acordo com o comunicado da contratação. Publicado no site oficial do clube, a lista não incluiu Yerry Mina, portanto é possível que o defensor colombiano acabe emprestado.