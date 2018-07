Barcelona parece imbatível, diz Ferguson

"Às vezes no futebol, você tem de levantar as mãos e dizer: 'Eles são melhores que nós'", disse Ferguson em entrevista coletiva antes do Prêmio Bola de Ouro da Fifa.

"Não é um crime ou fraqueza, são apenas simples fatos. Eles são uma equipe extraordinária", afirmou Ferguson, cuja equipe perdeu as finais de 2009 e 2011 da Liga dos Campeões da Europa para os catalães.

"Eu não consigo ver ninguém tomando o troféu deles neste ano. O Real Madrid provavelmente é o time mais próximo a eles", acrescentou Ferguson, cujo time não conseguiu se classificar às oitavas de final da competição europeia nesta temporada.

O técnico do Barcelona, Pep Guardiola, que usava um casaco preto e jeans desbotados, enquanto Ferguson usava um terno, disse que o seu time quase esqueceu que perder faz parte do esporte.

"Nós temos que viver com o fato de que, ao ganhar tanto, nós perdemos a percepção que este é um jogo com adversários e que podemos ganhar ou perder", disse Guardiola, cuja equipe está atrás do Real Madrid por cinco pontos no Campeonato Espanhol.

"Estamos competindo com adversários que tem um histórico espetacular", acrescentou. "Se uma equipe está cinco pontos à frente, é porque são melhores, eles têm feito as coisas melhor do que nós. Não há segredos no futebol."

Guardiola foi eleito o melhor técnico do ano pela Fifa, pr6emio que disputou com Ferguson e com o treinador do Real Madrid, José Mourinho.

Ferguson também não economizou nos elogios para o argentino Lionel Messi, eleito pela terceira vez o melhor jogador do mundo nesta segunda-feira.

"Grandes jogadores são os que podem jogar em qualquer geração; Lionel Messi poderia jogar em 1950, Alfredo Di Stefano poderia jogar agora, assim como Diego Maradona, (Johann) Cruyff e Pelé", afirmou. "O Messi entra nessa categoria".

Mourinho e o meia-atacante do Real, Cristiano Ronaldo, não estiveram presentes na cerimônia, pois terão um embate contra o Malaga pela Copa do Rei na terça-feira, disse a Fifa.

(Reportagem de Brian Homewood)