Barcelona passa a ter o maior patrocínio do mundo

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acordo de patrocínio com a empresa Qatar Foundation, que estampará sua logomarca na camisa do clube por cinco anos, pela quantia de 150 milhões de euros (cerca de R$ 340 milhões). É o maior contrato do gênero no futebol mundial.

Será a primeira vez, em 111 anos de história, que o Barcelona quebrará sua tradição e receberá verba para estampar a marca de uma empresa em sua camisa, já que o acordo atual com a Unicef prevê o pagamento de 2 milhões de euros (cerca de R$ 4,4 milhões) por parte do próprio clube.

Assim, a equipe espanhola receberá 30 milhões de euros (cerca de R$ 68 milhões) por temporada, a partir da de 2011/12, da empresa sem fins lucrativos, localizada no Catar. E passará a ter o maior patrocínio de um clube de futebol no mundo, superando Manchester United e Real Madrid, que recebem 23 milhões de euros cada (cerca de R$ 51 milhões).

"Com este acordo, o Barcelona se situa como marca líder indiscutível do mundo do futebol, muito na frente de todos os competidores internacionais", disse o vice-presidente econômico do clube espanhol, Javier Faus, ao comemorar o acordo anunciado nesta sexta-feira.

Os dirigentes do Barcelona, inclusive, declararam que estão planejando uma forma de combinar a logomarca do novo patrocinador com a da Unicef, que já estampa a camisa do clube desde 2006, mas afirmaram que a antiga parceira terá maior destaque.