Barcelona passa sufoco, mas vence o Betis no Campeonato Espanhol

BARCELONA - Com mais dois gols de Lionel Messi, o Barcelona venceu o Betis por 4 a 2, neste domingo, no Camp Nou, e manteve em cinco pontos a vantagem que o separa do Real Madrid ao término da 19.ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória, porém, não foi tranquila. O time catalão abriu 2 a 0, permitiu o empate e só conseguiu voltar à frente nos 15 minutos finais.

O primeiro gol saiu logo com 10 minutos de jogo, na tradicional troca de passes do time catalão. Alexis Sánchez tocou para Fabregas, que chutou cruzado e acertou a trave. No rebote, Xavi fez. Mais dois minutos e o Barcelona ampliaria. De Iniesta para Sánchez, deste para Messi, que apareceu livre na área e fez o segundo.

Mesmo com o Barcelona ainda perigoso, o Betis chegou ao empate. Ainda no primeiro tempo, Rubén Castro marcou. Aos 7 minutos da segunda etapa, Roque Santa Cruz chutou tirando de Valdés e fez um belo gol, deixando tudo igual.

Vindo de um empate contra o Espanyol, o Barcelona sabia que não podia tropeçar novamente e foi para cima, chegando à vitória. Aos 31 minutos, Sánchez recebeu de Xavi, cortou para a direita e bateu rasteiro, tirando de Castro, que tocou na bola mas não conseguiu fazer a defesa.

A cinco minutos do fim, o Barcelona ainda faria o quarto gol, com Messi, em pênalti cometido quando Dorado colocou a mão na bola. Este foi o 19.º gol do argentino em 18 jogos no Campeonato Espanhol.

Também neste domingo, o Levante chegou a três jogos sem vencer ao perder para o Athletic de Bilbao por 3 a 0, fora de casa, com gols de Amorebieta, Llorente e San José. O time valenciano segue em quarto, com 30 pontos, quatro a menos que o rival Valencia. Já a equipe basca assumiu o quinto lugar, com 26.

Em Santander, o Racing passou pelo Málaga por 2 a 1 e deixou a zona de rebaixamento, chegando a 20 pontos, em 15.º. O Málaga, por sua vez, caiu para oitavo, com 25 pontos. Trejo, aos 47 do segundo tempo, marcou o gol que decidiu a vitória do Racing.