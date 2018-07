Barcelona pensa no longo prazo após primeira derrota

O campeão europeu e espanhol, que venceu as três últimas edições da liga espanhola, viu aumentar a diferença para o líder Real Madrid para seis pontos com a derrota por 1 a 0 para o Getafe.

A imprensa de Madri fez alarde da vantagem do Real com tanto o Marca e o AS destacando os seis pontos de diferença em suas capas de domingo. O clássico contra o time do Santiago Bernabeu ocorre daqui duas semana.

"Muitas pessoas podem segurar o troféu agora e soltar foguetes", disse o lateral do Barça, o brasileiro Daniel Alves.

"Eles não podem levantar a taça agora. Por sorte há um longo caminho a seguir e uma das chaves deste time é que nunca desistimos."

O Real goleou p Atletico Madrid por 4 a 1 no sábado e chegou à 13 vitórias consecutivas em todas as competições. O time de Jose Mourinho abriu uma diferença importante, especialmente se saírem vitoriosos em 10 de dezembro.

Real e Barça, os dois clubes com a maior renda do mundo, têm dominado a liga espanhola nas últimas duas temporadas, com os dois times superando os 90 pontos, deixando o terceiro colocado Valencia mais de 20 pontos atrás em terceiro.

Com empates sendo chamado de 'as novas derrotas' pela mídia local, o Real, que perdeu apenas um jogo para a surpresa do início do campeonato, o Levante, parece levar uma vantagem psicológica no período que antecede o primeiro clássico.

"Ainda há um longo caminho a seguir", disse o treinador Guardiola no sábado. "Nós todos competimos contra um grande rival que abriu vantagem, mas vamos nos levantar e seguir em frente de novo."

O Barça joga no meio de semana contra o promovido Rayo Vallecano na terça-feira, um jogo antecipado por conta da participação do time no Mundial de Clubes, e recebem o Levante no próximo fim de semana, antes de voltar a encarar seus rivais pelo título.