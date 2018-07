Barcelona perde a primeira e dá nova cara ao Espanhol

SÃO PAULO - Até terça-feira, Gerardo Martino alimentava o sonho de ter o melhor início de temporada da história do Barcelona, já acumulando 20 jogos sem perder. Mas o fantasma de Pep Guardiola, que perderia o recorde, parece ter pairado sobre o time. Depois da derrota para o Ajax, pela Liga dos Campeões, a equipe catalã conheceu neste domingo seu segundo revés seguido: 1 a 0 para o Athletic de Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

O resultado, válido pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol, dá nova cara à competição. Isso porque o Barcelona fica empatado em 40 pontos com o Atlético de Madrid, à frente apenas pelo saldo de gols (34 a 31). O Real Madrid também passa a brigar diretamente pela ponta: tem 27 pontos, mas goleou nas suas cinco últimas apresentações e vem embalado.

A derrota também liga o sinal de alerta no Camp Nou. Sem Messi, a equipe já não rende o mesmo futebol de antes e Neymar mais uma vez não conseguiu ser decisivo como dele se espera que seja. O único gol do jogo saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. Susaeta cruzou da direita, Muniain foi mais esperto que Piqué e completou de primeira, sem chances para o goleiro Pinto - Valdés está machucado.

Desde que estreou seu novo estádio, o Novo San Mamés, o Athletic de Bilbao não perdeu em casa: ganhou cinco vezes e empatou outras duas, sempre pelo Espanhol. Com a boa campanha em casa, é o quarto colocado, com 29 pontos, liderando um campeonato paralelo, uma vez que os três primeiros parecem ser inalcançáveis.