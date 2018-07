Barcelona perde do Getafe em Madri e vê Real disparar

Como o Real havia vencido o clássico contra o Atlético de Madrid, mais cedo, por 4 a 1, a equipe do técnico José Mourinho disparou na primeira colocação, agora com seis pontos de vantagem sobre o Barcelona: 34 a 28. Logo atrás vem o Valencia, que também esteve em Madri neste sábado e venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1, com um gol de Jonas.

O resultado põe fim a uma série sem derrota que vinha desde 30 de abril, quando o Barcelona levou 2 a 1 do Real Sociedad. Em todo o ano, o time catalão só perdeu outras três vezes: para o Real Madrid, na decisão da Copa do Rei, para o Betis, com os reservas, na fase classificatória deste torneio, e para o Arsenal, na Liga dos Campeões. De resto, só perdeu amistosos. Na temporada, ostentava 15 vitórias e seis empates até aqui.

Mesmo com Pep Guardiola usando força máxima, o Barcelona não conseguiu furar o bloqueio defensivo imposto pelo Getafe. De quebra, ainda levou um gol aos 18 minutos do segundo tempo, quando Sarabia bateu escanteio e Valera marcou de cabeça. Depois disso, o time da casa se fechou ainda mais e contou com a sorte de a trave salvar um chute de Messi aos 48 do segundo tempo.