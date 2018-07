Barcelona perde do Osasuna por 3 a 2 e fica longe do título do Espanhol

PAMPLONA - O Barcelona decepcionou neste sábado. Cada vez mais distante da briga pelo título, o time catalão foi derrotado pelo Osasuna por 3 a 2, fora de casa, e pode ver o rival Real Madrid abrir até dez pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol.

Com sua primeira derrota no ano, e a terceira na competição, o Barcelona praticamente joga a toalha na briga pelo tetracampeonato do Espanhol para focar sua atenção na Liga dos Campeões, da qual também é o atual vencedor. Na terça, o time catalão enfrentará o Bayer Leverkusen pelo duelo de ida das oitavas de final, na Alemanha.

Na tabela do campeonato nacional, o Barcelona estacionou nos 48 pontos, mais distante dos 55 do Real, que poderá chegar a 58 se vencer o Levante, no Santiago Bernabéu, no domingo. Já o Osasuna ocupa a oitava colocação, com 22 pontos.

Preocupado com a Liga dos Campeões, o técnico Josep Guardiola resolveu poupar alguns de seus principais titulares neste sábado. Xavi, Iniesta e Fábregas ficaram no banco de reservas - somente o último entrou em campo. Messi, Daniel Alves, Puyol e Piqué começaram jogando.

A decisão se mostrou equivocada logo nos primeiros instantes da partida. Lekic abriu o placar aos 5 e ampliou aos 22. O Barcelona só descontou no segundo tempo, com Alexis Sanchez, aos 6.

Mas Garcia tratou de neutralizar a reação do rival cinco minutos depois, ao anotar o terceiro do Osasuna. O Barcelona voltou a diminuir o placar, com Tello, mas não conseguiu evitar o revés.

Mais cedo, Racing Santander e Atlético de Madrid ficaram no 0 a 0. O time madrilenho é o sétimo colocado, com 31 pontos, enquanto o Racing tem apenas 23 e está na beira da zona de rebaixamento.