Barcelona pode ganhar títulos apesar de proibição, diz Iniesta

O meia Andrés Iniesta, do Barcelona, está confiante de que o time tem qualidade para conquistar títulos, apesar da proibição de entrar no mercado de transferências, no momento em que o Barça inicia o ano com uma viagem para enfrentar o Real Sociedad no domingo, na esperança de manter a pressão sobre o líder do Campeonato Espanhol, Real Madrid.

O time catalão não poderá reforçar o elenco nos próximos dois períodos de compra e venda de jogadores, já que o seu recurso contra sanção da Fifa por conta da transferência de jogadores estrangeiros menores de 18 anos foi rejeitado pela Corte Arbitral do Esporte. "Não está nem passando pelas nossas cabeças a ideia de não ganhar nada nesta temporada”, disse Iniesta. “O elenco tem qualidade suficiente para ganhar troféus, e o importante é acreditarmos na gente e que nós podemos melhorar.” A decisão deve provavelmente gerar preocupações para a defesa do Barcelona, onde o time continua a mostrar fraquezas, apesar das diversas contratações antes do início da temporada.