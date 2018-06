Barcelona acerta a contratação de Philippe Coutinho, segundo jornais espanhóis

BARCELONA - O Barcelona comprará o brasileiro Philippe Coutinho, atualmente jogador do Liverpool, pelo montante de 120 milhões de euros e outros 40 milhões de euros de acordo com variáveis, afirmou o diário espanhol Sport em sua edição deste sábado, 06.

"Philippe Coutinho será o jogador do Barça para as próximas cinco temporadas, salvo que as negociações se rompam nos últimos detalhes", afirmou o jornal.

"O clube azul-grená iniciou ontem à noite (sexta-feira) um princípio de acordo com o Liverpool em relação ao montante final de uma operação verdadeiramente histórica", informou também a publicação.

+++ Messi pode sair de graça do Barcelona caso a Catalunha se torne independente

Por sua vez, o jornal esportivo de Barcelona, ​​Mundo Deportivo, disse em sua edição deste sábado que o clube inglês pede uma soma de cerca de 160 milhões de euros "entre ​​fixo e variáveis simples para cumprir".

Segundo o Mundo Deportivo, o próprio Coutinho contribui com um esforço financeiro de 15 milhões de euros para facilitar a transferência.

+++ Barcelona envia ao Palmeiras proposta para contratar Yerry Mina

Se o negócio for concretizado, Coutinho se tornará o terceiro jogador mais caro na história do futebol atrás de Neymar, adquirido por Paris Saint Germain por 222 milhões de euros e do francês Kylian Mbappé, também contratado pelo clube francês por 180 milhões de euros. /AFP