Barcelona pode ter Daniel Alves de volta contra o Apoel

O Barcelona deve ter de volta o lateral-direito Daniel Alves no jogo de quarta-feira contra o time do Chipre Apoel, pelo Grupo F da Liga dos Campeões, disse o técnico Luis Enrique nesta terça-feira.

O jogador ainda não foi liberado pelo departamento médico do clube para jogar devido a um problema no joelho e desfalcou a equipe na vitória de 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, no sábado.

Apesar de algumas vezes negligenciar as obrigações defensivas para se lançar ao ataque, Daniel Alves dá ao Barcelona uma opção extra de jogada e tem um bom entrosamento com o artilheiro da equipe, Lionel Messi. "Em princípio, ele vai jogar", disse Luis Enrique em entrevista coletiva no Camp Nou.

"Vamos ver como ele estará à noite, mas hoje ele treinou normalmente com o restante dos jogadores", acrescentou o ex-jogador do Barça e da Espanha, que fará seu primeiro jogo como técnico do gigante catalão na Liga dos Campeões.

O Barça começou bem sua campanha no Campeonato Espanhol sob comando de Luis Enrique, que assumiu a equipe no lugar de Gerardo Martino após o término da temporada passada.

O time é o único a ter vencido os três primeiros jogos da liga e não sofreu nenhum gol, indicando que o novo treinador pode ter resolvido os problemas defensivos que afetaram a equipe na temporada passada.

Luis Enrique foi cauteloso sobre o bom início de temporada do time, mas disse que estava "muito satisfeito" com a forma como o time está defendendo.

"Há pontos positivos e negativos, mas, no geral, eu acho que o time está em boa forma. Estamos tendo um bom início de temporada, mas isso não quer dizer nada. Ainda há um longo caminho pela frente, com muitos jogos e muitas coisas a melhorar", acrescentou. Na outra partida do Grupo F, o Paris St. Germain enfrenta o Ajax.