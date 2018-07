Barcelona poupará Neymar, Suárez e Messi para jogo contra o Elche

Praticamente garantido nas quartas de final da Copa do Rei, o Barcelona dará um descanso para seus principais jogadores na partida de volta das oitavas diante do Elche nesta quinta-feira, fora de casa. Depois de vencer por 5 a 0 na ida, no Camp Nou, o técnico Luis Enrique decidiu poupar alguns de seus maiores destaques, incluindo Messi, Neymar e Luis Suárez.

Entre eles, Neymar é o único que sofria com problema físico. Ainda sentindo dores no tornozelo depois da forte pancada que levou no domingo, na vitória sobre o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro não treinou com o grupo durante a semana. Já Messi e Suárez trabalhavam normalmente, mas Luis Enrique optou por poupá-los do desgaste.

O trio ofensivo terá companhia neste descanso. No total, serão nove jogadores do elenco poupados. Os outro são: Cláudio Bravo, Jordi Alba, Daniel Alves, Mascherano, Sergio Busquets e Iniesta. Xavi, que também foi desfalque nos últimos treinos por problema físico, é outro que não enfrentará o Elche, mas seu caso preocupa um pouco mais e ele pode ser desfalque para as próximas semanas.

Com tantas ausências, Luis Enrique convocou seis jogadores do time B: Adama, Munir, Ié, Diagne, Halilovic e Gumbau. Quem também foi chamado para a partida e pode ganhar uma chance na equipe é o lateral brasileiro Douglas, uma vez que o titular Daniel Alves não estará em campo.