Barcelona precisa sair na frente contra Atlético de Madrid, diz Xavi

BARCELONA - Depois de empatar em casa por 1 a 1, o Barcelona precisa de uma vitória simples ou de um empate por pelo menos 2 a 2 para eliminar o Atlético de Madrid no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, quarta-feira, no Vicente Calderón. Será o quinto confronto entre as equipes na temporada, sendo que todos até agora terminaram empatados - dois em 1 a 1 e dois em 0 a 0.

O que todos esses jogos tem em comum é que em nenhum o Barcelona marcou primeiro. É justamente isso que o volante Xavi quer mudar nesta quarta-feira. "Esperamos sair na frente no marcador para ver como que eles reagem. Isso não aconteceu nas quatro partidas anteriores", declarou nesta segunda.

Mas Xavi sabe que esta tarefa não será fácil, já que o Atlético tem se destacado nesta temporada por sua defesa, uma das melhores da Europa. "O Atlético não deixa espaços, custa muito criar ocasiões de gol. Devemos ter fluidez no jogo e circulação rápida. É uma partida muito, muito complicada."

O volante ainda lamentou o resultado da primeira partida, no Camp Nou. "A gente gostaria de levar um resultado mais favorável, mas tudo depende de nós. Temos que ganhar e isso nos beneficia porque somos uma equipe feita para atacar, enquanto enfrentaremos uma equipe que é o contrário", avaliou.