Barcelona pretende contratar o atacante Willian, diz jornal

O Barcelona vai tentar a contratação do atacante Willian para a próxima temporada, segundo informações do jornal catalão "Mundo Deportivo". O jogador tem contrato até o meio do ano que vem, o que pode facilitar as negociações entre o time espanhol e o atleta brasileiro.

De acordo com o jornal, Willian está na lista de possíveis reforços feita pelo técnico Ernesto Valverde. O Barça poderia tentar fazer uma investida já no fim deste ano, mas precisaria negociar com o Chelsea. Caso decida esperar até junho de 2020, conseguiria contratar o brasileiro de graça.

O namoro entre Willian e Barcelona não é algo novo. Desde 2013, quando o Barça ainda era dirigido por Pep Guardiola, o ex-atacante do Corinthians já é comentado no time azul e grená. Na época, ele estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e acabou se transferindo para o Chelsea.

Em janeiro, o jornal inglês The Telegraph noticiou que o Barcelona ofereceu 50 milhões de libras (cerca de R$ 237,5 milhões, na época) e o atacante Malcom para contratar Willian, mas o Chelsea recusou a oferta. No clube inglês, Willian já fez 299 jogos, marcou 53 gols e conquistou três títulos (duas vezes o Campeonato Inglês e uma a Liga Europa).