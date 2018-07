Barcelona promete cortar gastos para reduzir dívida

Somente na temporada passada, o Barcelona perdeu 79,6 milhões de euros (US$ 112,2 milhões), o que irritou a nova direção do clube catalão. "Não sei se eles pegaram dinheiro, mas não gosto nada de aprovar contas com um déficit de 79 milhões (de euros)", disse o vice-presidente Javier Faus, na primeira reunião de Rosell com os sócios. "Eles precisam responder no tribunal", completou Faus.

Apesar do difícil panorama, os dirigentes demonstraram otimismo. Primeiro, porque a receita de 415,4 milhões de euros é "a maior na história do clube", segundo indicou Antonio Rossich, diretor geral. E também porque o corte de gastos será "ambicioso" e a nova gestão será "austera e dura", ainda de acordo com Rossich.