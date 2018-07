Barcelona prorroga contrato do jovem atacante Tello O Barcelona anunciou nesta quinta-feira a prorrogação do contrato do jovem atacante Cristian Tello, formado nas categorias de base do clube espanhol. O novo vínculo do jogador de 21 anos vai até junho de 2016, sendo que a multa da rescisão contratual passa a ser de 10 milhões de euros.