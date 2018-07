Barcelona quebra recorde e vai à final da Copa do Rei

Os jogadores reservas do Barcelona deram nesta quarta-feira a sua contribuição para o time estabelecer a maior séria invicta da história do futebol espanhol. Com o empate diante do Valencia por 1 a 1, no estádio Mestalla, em Valência, o time chegou a 29 jogos sem perder, superando a marca de 28 alcançada sob o comando do técnico espanhol Pep Guardiola em 2011. O resultado confirmou a classificação para a final da Copa do Rei porque a equipe havia goleado no jogo de ida da semifinal por 7 a 0, no estádio Camp Nou, na Catalunha, na semana passada.

O goleiro Ter Stegen (que joga a Liga dos Campeões da Europa e a Copa do Rei, enquanto que o chileno Bravo é o titular no Campeonato Espanhol) e o meia croata Rakitic eram os únicos titulares em campo e mesmo assim o time não fez feio. Tomou um gol do centroavante Negredo em uma bobeada no primeiro tempo, mas sempre procurou o jogo.

Aos 30 minutos da segunda etapa, o técnico Luis Enrique tirou Rakitic e Adriano e colocou o garoto Cámara e o brasileiro Douglas (ex-São Paulo), que foi jogar improvisado como lateral-esquerdo. Pouco depois trocou Sandro por Kaptoum, um camaronês de 19 anos que joga no time B. E os três fizeram a jogada que terminou no gol de Kaptoum aos 37.

O adversário do Barcelona na final sairá do jogo desta quinta-feira entre Celta e Sevilla, em Vigo, mas dificilmente deixará de ser o time de Sevilha - venceu o jogo de ida por 4 a 0. A decisão do título será em jogo único, mas o local ainda não está definido. O mais provável é que seja no estádio Vicente Calderón, do Atlético de Madrid, na capital espanhola, em abril.