Barcelona quer encerrar um ano perfeito, diz Iniesta

YOKOHAMA - O Barcelona está eufórico após a vitória no clássico contra o Real Madrid e tentará completar um ano perfeito conquistado o Mundial de Clubes da Fifa, disse nesta quarta-feira o meio-campista Andrés Iniesta. Derrotar o Real Madrid por 3 x 1 no Santiago Bernabéu, no fim de semana, e chegar ao topo da classificação na Liga Espanhola, com uma partida a mais, é a preparação perfeita para vencer o troféu intercontinental pela segunda vez em três anos, segundo o jogador da seleção da Espanha.

"Estamos eufóricos com a vitória contra o Real Madrid", disse Iniesta antes da semifinal de quinta-feira contra o campeão asiático, o Al Sadd, do Catar. "A vitória nos deu verdadeira confiança e o espírito da equipe está fantástico. Vencemos o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões e estamos 100 por cento comprometidos em completar a série", acrescentou sobre o excelente ano de 2011 da equipe.

"Respeitamos nossos adversários, mas queremos levar o troféu para casa para completar um ano perfeito e nos dar um maravilhoso presente de Natal." O clube catalão venceu o Mundial de Clubes em 2009, em Abu Dhabi, ao derrotar os Estudiantes da Argentina na final, mas perdeu em 2006 contra o Internacional, no Japão. "Temos más recordações de cinco anos atrás", disse Iniesta. "Foi difícil encarar, mas conseguimos substituir esses sentimentos negativos por algo positivo. Perder contra o Internacional nos tornou uma equipe mais forte e mostraremos isso desta vez."

"Nossa motivação está nas nuvens depois de vencer o Real, mas não se vence a Liga em dezembro. Primeiro estamos concentrados em ganhar o Mundial de Clubes." O Santos aguarda o Barcelona para a final de domingo, em Yokohama, depois de derrotar o campeão japonês, Kashiwa Reysol, por 3 x 1, na primeira semifinal, em Toyota, nesta quarta-feira.