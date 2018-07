Barcelona quer renovar contrato de Messi até junho de 2018

BARCELONA - O Barcelona parece mesmo disposto a eternizar Lionel Messi. E já planeja nova oferta para renovação do contrato em vigor por mais dois anos. A ideia é garanti-lo no clube até junho de 2018.

De acordo com o presidente Sandro Rossell, seria "irresponsável" não ampliar o atual acordo, com vencimento em junho de 2016. A ideia é dar um bom aumento salarial para o jogador, que não incluiu uma recompensa financeira na última renovação, em 2009.

"Temoa de assegurar a permanência do Messi para o próximo mandato. Mas isso pode ocorrer amanhã ou no próximo ano", disse Rossell, dias atrás. Ele não dá um prazo para as novas conversas, mas quer realizá-las o quanto antes.

Messi está no Barcelona desde 2000. Mas começou a defender a equipe principal apenas em 2003. Desde então, virou um fenômeno mundial, ajudando o time catalão a conquistar todos os títulos possíveis.

Caso aceite o novo acordo, ele garantirá presença no clube até os 31 anos. Hoje, sua multa rescisória é de 250 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões).