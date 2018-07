Barcelona recebe freguês Real Sociedad no Camp Nou

A máquina de gols do Barcelona, que marcou 17 vezes nas últimas três partidas, tem neste sábado novo encontro marcado com sua torcida no Camp Nou. Às 13 horas (horário de Brasília) o time receberá a Real Sociedad, e se vencer garantirá a liderança do Campeonato Espanhol independentemente do que o Real Madrid fizer diante do Valencia em partida que começa às 15 horas – o Barça tem dois pontos de vantagem, 87 a 85, e faltam três rodadas.

O técnico Luis Enrique deve poupar apenas o zagueiro Mascherano para a partida de terça-feira contra o Bayern em Munique, em que o time poderá perder por dois gols de diferença para ir à final da Liga dos Campeões. O ataque demolidor formado por Messi, Suárez e Neymar – que já marcou 111 gols na temporada – estará em campo.

O Barça não perde para a Real Sociedad no Camp Nou há 24 anos, e faz 20 que nem sequer empata (são 18 vitórias seguidas). No primeiro turno perdeu em San Sebastián por 1 a 0, mas de lá para cá o time engrenou e ganhou 29 dos 31 jogos que disputou – teve um empate e uma derrota.

O Real Madrid receberá o perigoso Valencia, quarto colocado, e terá de correr o risco de jogar com força máxima mesmo tendo uma partida de vida ou morte com a Juventus na quarta-feira pela Liga dos Campeões (perdeu em Turim por 1 a 0).

O técnico Carlo Ancelotti terá o retorno do atacante francês Benzema, recuperado de contusão. Ele ficará no banco e entrará no segundo tempo para se preparar para o jogo com a Juve.

A equipe italiana também estará em campo neste sábado, mas como já assegurou o título o técnico Massimiliano Allegri vai colocar os reservas em campo diante do Cagliari A boa novidade será a volta do francês Pogba, que deverá ser titular em Madri.