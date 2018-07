Barcelona receberá patrocínio no valor de R$ 42,8 milhões anuais

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira que fechou um acordo de patrocínio com a Telefônica, uma empresa de telecomunicações espanhola, que associará o seu nome ao clube na América Latina pelos próximos três anos. A equipe catalã vai receber 13,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 42,8 milhões) por temporada.

O acerto prevê que o Barcelona dispute uma partida amistosa na América do Sul durante os três primeiros anos do contrato, numa associação que poderá ser prorrogada por mais duas temporadas. E o contrato prevê que a Telefônica instale uma rede de internet sem fio e gratuita no Camp Nou para os torcedores do clube espanhol.

Vice-presidente do Barcelona, Javier Faus espera que o acordo aumente a penetração da equipe na América Latina. "América Latina é uma região que o Barça teve muito interesse em desenvolver. Dentro do nosso plano estratégico é uma grande prioridade", disse.

Para o dirigente, a força do elenco do Barcelona, que conta com o seu trio ofensivo formado pelo argentino Lionel Messi, pelo brasileiro Neymar e pelo uruguaio Luis Suárez, levou a Telefônica a se associar ao clube.

"Uma das razões porque a Telefônica decidiu dar este passo de se associar conosco é pelos jogadores que temos. Temos os três jogadores que formam o ataque mais potente do mundo e isso é muito importante para a Telefnica", afirmou.