Barcelona renova com goleiro José Manuel Pinto

SÃO PAULO - O Barcelona renovou até 2014 o contrato com o goleiro José Manuel Pinto. O jogador, que atua como reserva de Victor Valdés, assinou documento que firma sua permanência no clube até 30 de junho do próximo ano. O presidente do clube, Sandro Rosell, e seu vice, Josep Maria Bartomeu, participaram da cerimônia que estabeleceu o acordo.

O interesse na renovação de Pinto por mais um ano no clube foi anunciada em dezembro do ano passado. O goleiro integra o elenco do espanhol desde janeiro de 2008.

"No fim, trabalho e esperança trouxeram resultados", disse Pinto à Barça TV. "Eu sou leal à ideia de que você tem que perseguir seus sonhos. Meus desejos continuam intactos, eu estou como uma criança. Eu posso ter 37 anos, mas me sinto como se tivesse 18", alegou, referindo-se à alegria de continuar no time.

Pinto atuou como titular na Copa do Rei do ano passado. Antes de ser contratado pelo Barcelona, atuou por dez anos no também espanhol Celta de Vigo.