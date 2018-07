Barcelona renova com lateral da base e define multa de 200 milhões de euros

O Barcelona anunciou nesta terça-feira a renovação contratual do lateral Juan Miranda, de apenas 18 anos. Considerado uma das grandes promessas da base do clube, o jogador assinou novo vínculo por mais três temporadas, até junho de 2021, com multa rescisória de 200 milhões de euros (cerca de R$ 904 milhões).

+ Barcelona oficializa Arthur como reforço e fixa multa de R$ 1,8 bilhão

+ Bremer comemora acerto com o Torino: 'Todo jogador sonha em jogar na Europa'

+ Promovido à elite inglesa, Wolverhampton anuncia renovação com técnico português

+ Após deixar o Atlético de Madrid, Fernando Torres assina com clube japonês

Miranda chegou ao Barcelona após ser observado pelos olheiros do clube, em 2014, quando ainda tinha 14 anos. De lá para cá, ganhou espaço, mostrou qualidade e, por isso, foi procurado para a renovação. A tendência é que ganhe espaço com o técnico do time principal, Ernesto Valverde, na próxima temporada.

O destaque de Miranda é tanto que ele quebrou alguns recordes ao longo de sua curta carreira na base. Ele foi o jogador mais jovem a atuar pela seleção espanhola sub-16, com 14 anos, e o primeiro nascido nos anos 2000 a jogar na segunda divisão profissional do país, em 2017, pelo time B do Barcelona.

Caso seja mesmo aproveitado por Valverde, Miranda poderá servir como opção para quando Jordi Alba não puder atuar. Afinal, o Barcelona tem apenas Digne como outro nome para a lateral esquerda.