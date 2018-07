Barcelona renova contrato de Bojan até 2015

A renovação do contrato de Bojan tem a intenção de protegê-lo do assédio de outros clubes europeus. Assim, com a prorrogação, a cláusula de rescisão do vínculo do atacante, de apenas 20 anos, subiu dos 80 para os 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 224,5 milhões).

Formado nas categorias de base do Barcelona, Bojan está no Barcelona há 11 anos. Em sua quarta temporada na equipe profissional do clube catalão, o atacante já disputou 146 partidas e marcou 38 gols.