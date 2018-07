Barcelona renova contrato de Mascherano por três temporadas

O argentino Javier Mascherano vai permanecer no Barcelona. Foi o que confirmou nesta quarta-feira o diretor de esportes profissionais do clube espanhol, Alberto Soler, ao revelar que fechou um acordo para conceder um aumento salarial ao volante, renovando o seu contrato para as próximas três temporadas.

"Chegamos a um acordo para melhorar o seu contrato. Vai seguir mais três temporadas vestindo a nossa camiseta", afirmou Soler nesta quarta-feira, durante a apresentação do meia português André Gomes, um dos jogadores contratados pelo clube na atual de janela de transferências.

Haviam rumores de que Mascherano poderia seguir os passos do lateral-direito brasileiro Daniel Alves e também trocar o Barcelona pela Juventus, o que agora está descartado. "É um jogador muito importante para nós. Estamos muito contentes e ele também", acrescentou o secretário técnico Robert Fernández.

Mascherano está no Barcelona desde 2010, quanto foi contratado junto ao Liverpool. Desde então, disputou 282 partidas e conquistou 16 títulos, sendo quatro do Campeonato Espanhol, três da Copa do Rei, dois da Liga dos Campeões e dois Mundiais de Clubes.

Volante de origem, Mascherano é hoje titular absoluto da zaga do Barcelona, formando dupla com Gerard Piqué. Além disso, se tornou o quatro capitão do clube espanhol, atrás na hierarquia apenas de Andrés Iniesta, Lionel Messi e Sergio Busquets.

Além de ter renovado o contrato de Mascherano, o Barcelona recentemente reforçou o seu setor defensivo com dois jogadores franceses. O clube contratou o zagueiro Samuel Umtiti, que estava no Lyon, e o lateral-esquerdo Lucas Digne, adquirido junto ao Paris Saint-Germain.