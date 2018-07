Barcelona renova contrato do goleiro Pinto até 2014

BARCELONA - Um dia após fechar o ano com uma vitória por 3 a 1 sobre o Valladolid, fora de casa, mantendo a sua larga vantagem na ponta do Campeonato Espanhol, o Barcelona anunciou neste domingo a renovação do contrato do goleiro reserva José Manuel Pinto. O clube revelou que chegou a um acordo para a permanência do jogador até 30 de junho de 2014, em compromisso que será assinado nas próximas semanas.

O experiente atleta de 37 anos chegou ao Barça na temporada 2007/2008 do futebol europeu, após ter sido contratado junto ao Celta de Vigo, e acumula 52 partidas disputadas com a camisa da equipe catalã.

Pinto conseguiu somar esse número incomum de jogos para um goleiro reserva pelo fato de que o Barcelona opta por deixar sempre seu titular da posição, hoje Victor Valdés, entre os suplentes na Copa do Rei. E, nesta competição, Pinto soma 34 confrontos e se sagrou campeão duas vezes, nas temporadas 2008/2009 e 2011/2012.

O goleiro reserva ainda contabiliza 14 partidas pelo Campeonato Espanhol e mais quatro pela Copa dos Campeões. Neste ano, ele esteve como titular do time catalão em três ocasiões: nos duelos contra Alavés e Córdoba pela Copa do Rei e no jogo contra o Benfica, na Espanha, pela fase de grupos da principal competição interclubes do futebol europeu.