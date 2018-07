Barcelona renova contrato do meia brasileiro Rafinha até 2016

BARCELONA - O Barcelona renovou nesta quinta-feira o contrato de Rafael Alcântara. Rafinha, como é conhecido, estendeu seu vínculo, que se encerrava em 2014, até 30 de junho de 2016. O meia é irmão de Thiago Alcântara, filho do ex-jogador brasileiro Mazinho.

O novo contrato tem cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros. Rafinha defende atualmente o time B do Barcelona. Aos 20 anos, marcou 10 gols em 36 jogos na última temporada da segunda divisão espanhola.

Rafinha foi formado na base do Barcelona e já passagens pelas seleções sub-16, sub-17 e sub-19 da Espanha. O jogador, porém, não está impedido de defender a seleção brasileira no futuro. Neste ano, defendeu as cores do Brasil no Sul-Americano Sub-20.

Já seu irmão Thiago, que atua na equipe principal do Barcelona, já foi convocado para a seleção principal da Espanha e não pode mais atuar pelo time do Brasil.