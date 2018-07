Barcelona renova e garante Cuenca no clube até 2015 O Barcelona acertou nesta sexta-feira a renovação do contrato de Isaac Cuenca até 2015. O atual acordo do atacante com os campeões mundiais se encerraria ao término da temporada 2011/2012, mas o jogador concordou em prorrogá-lo por mais três anos. A assinatura do novo contrato será feito na próxima terça-feira.