Barcelona rescinde empréstimo de Tello com Porto e o repassa à Fiorentina Sem espaço no Barcelona desde a chegada de Luis Suárez, o atacante Cristian Tello vai continuar seu desenvolvimento longe do Camp Nou. Também mal aproveitado no Porto, o espanhol foi repassado para a Fiorentina e vai disputar o Campeonato Italiano por empréstimo até o fim da temporada.