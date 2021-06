Barcelona rescinde o contrato do brasileiro Matheus Fernandes, ex-Palmeiras

A diretoria do Barcelona informou nesta terça-feira que comunicou ao meio-campista brasileiro Matheus Fernandes que está dispensando seus serviços e que rescindiu o contrato que o ligava à equipe principal até junho de 2025. O atleta, ex-Palmeiras, que fará 23 anos nesta quarta, chegou ao clube espanhol em 2020, mas logo foi emprestado ao Valladolid até o final daquela temporada (2019-2020).

Já na pré-temporada 2020-2021, o brasileiro se juntou à equipe principal do clube catalão, mas o técnico holandês Ronald Koeman o preteriu, preferindo contar com jogadores do time B como Riqui Puig ou Ilaix Moriba, para completar as escalações.

Dessa forma, Matheus Fernandes só conseguiu jogar uma partida com a camisa do Barcelona. Foi na partida contra o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, válida pela Liga dos Campeões da Europa, quando atuou por apenas 17 minutos.

No último mês de maio, em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, o brasileiro desabafou sobre as escolhas de Ronald Koeman. "O treinador me disse que eu não teria muitas oportunidades e não entendo o porquê de eu ter jogado apenas 17 minutos. Alguns jogos eu poderia ter entrado, assim como ele fez com outros atletas. Não sei o que se passa na cabeça dele. Acho que Koeman tinha algo pessoal comigo", declarou Matheus Fernandes.