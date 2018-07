Barcelona revela 'boa evolução' na recuperação de Lionel Messi

BUENOS AIRES - O Barcelona divulgou um comunicado nesta quarta-feira que tranquilizou seus torcedores. O clube catalão revelou que o atacante Lionel Messi foi avaliado pelo médico Ricard Pruna e teve uma "boa evolução" na recuperação de uma lesão que está tratando na Argentina. O jogador só voltará a atuar no ano que vem.

Messi sofreu uma ruptura muscular do bíceps femoral da perna esquerda no último dia 10 de novembro, em duelo diante do Betis, pelo Campeonato Espanhol. Ele realizou a primeira fase do tratamento na Espanha, mas no dia 29 do mês passado viajou para Buenos Aires, onde vem fazendo trabalho de recuperação nas instalações da Associação de Futebol Argentina (AFA).

O médico Ricard Pruna, do Barcelona, viajou para a Argentina, submeteu Messi a uma série de exames e deu a boa notícia para os torcedores catalães. Nesta sexta-feira, o jogador passará por novos testes que definirão o início da terceira fase de recuperação e dos trabalhos físicos.

Essa foi a terceira lesão muscular sofrida pelo astro apenas nesta temporada do futebol europeu. Anteriormente, ele se contundiu em 21 de agosto no confronto diante do Atlético de Madrid, pela final da Supercopa da Espanha, quando teve uma lesão na coxa esquerda que o manteve uma semana inativo. No mês seguinte, em 28 de setembro, em Almería, sofreu outra lesão muscular, desta vez na perna direita, que o deixou três semanas afastado dos gramados.