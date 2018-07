Barcelona sai atrás, mas vence o Bilbao e avança na Copa do Rei

O dia foi atípico na Espanha. O Barcelona, mesmo com Messi, Neymar e Suárez entre os titulares, saiu atrás e sofreu para vencer o Athletic Bilbao por 3 a 1 pelas quartas de final da Copa do Rei, no Camp Nou. Na outra partida da rodada, um pouco mais cedo, o Atlético de Madrid levou 3 a 2 do Celta em pleno Vicente Calderón e viu o time de Vigo avançar à semifinal.

Em Barcelona, o técnico Luis Enrique só poupou Iniesta, Busquets (ficaram no banco) e Arda Turan, dando continuidade a um rodízio que só é possível pela qualidade do elenco. Suárez, Messi e Neymar, que só entraram em campo uma vez cada nos últimos 10 dias, estavam juntos de novo.

A única vez que o trio havia sido escalado completo fora na goleada por 6 a 0 sobre o próprio Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol, dia 17. Na partida de ida da semifinal da Copa do Rei, só Neymar jogou e os bascos ameaçaram bastante, apesar da vitória catalã por 2 a 1.

Sem nada a perder, o Bilbao jogou no ataque durante todo o primeiro tempo no Camp Nou e criou inúmeras chances de marcar. Abriu o placar aos 12 minutos, num belo gol de Iñaki Williams, que recebeu de Aduriz, driblou Ter Stegen e, mesmo todo torto, conseguiu mandar para o gol.

Não fosse o goleiro alemão e as falhas de finalização do ataque basco, o Bilbao poderia ter ido para o intervalo com dois ou até três gols de vantagem. Logo no início do segundo tempo, entretanto, o Barcelona conseguiu o empate, com Suárez completando o cruzamento de Messi.

Com a partida equilibrada, o Barcelona passou a criar chances para virar, ao mesmo tempo em que passou a dar menos espaços atrás. O desafogo, entretanto, só veio aos 36 minutos, quando Piqué marcou de cabeça e definiu o confronto. No último minuto, Neymar ainda marcou um golaço, em jogada individual, e fechou o placar em 3 a 1.

ATLÉTICO DE MADRID CAI

Talvez mais atípico do que o sufoco que levou o Barcelona foi a forma que o Atlético de Madrid perdeu par ao Celta. A equipe da capital, que tem uma das melhores defesas do mundo, não levava gols há cinco partida. Fazia um ano que não sofria três gols num mesmo jogo - desde que perdeu de 3 a 2 para o Barcelona, com dois de Neymar, pelas quartas de final da Copa do Rei do ano passado.

Nesta quarta-feira, o chileno Pablo Hernández abriu o placar no Vicente Calderón para o Celta. Griezmann empatou, mas Guidetti voltou a colocar o Celta na frente, já na segunda etapa. O próprio Hernández fez o terceiro.

A reação só veio a nove minutos do fim, com Angel Correa. Como havia empatado sem gols em Vigo, o Atlético precisava da virada, que não veio. Já são três temporadas que o time de Diego Simeone não vai à final da Copa do Rei. O Barça esteve nas últimas duas e em quatro das cinco mais recentes.

Nesta quinta-feira, o Mirandes recebe o Sevilla, enquanto o Valência vai até as Ilhas Canárias para pegar o Las Palmas. O sorteio dos confrontos semifinais será na sexta-feira.