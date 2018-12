Barcelona se acerta com Valencia e anuncia contratação do colombiano Murillo

O Barcelona se acertou com o Valencia e anunciou nesta quinta-feira a contratação por empréstimo do zagueiro colombiano Jeison Murillo. O contrato é válido até o final desta temporada, em junho do ano que vem, mas o clube espanhol tem a opção de adquirir o jogador por 25 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões).

Murillo atuou apenas três vezes nesta temporada, o que facilitou o Valencia a liberar o zagueiro para defender o Barcelona. O clube da região da Catalunha informou que a apresentação do colombiano está marcada para a próxima quinta-feira, dia 27.

Jeison Murillo foi revelado pelo Deportivo Cali, da Colômbia, e já está há um bom tempo no futebol espanhol. Além do Valencia, já defendeu Granada - teve duas passagens -, Cádiz e Las Palmas. Na Itália, atuou pela Internazionale em uma temporada antes de chegar ao clube de Valência e também defende a seleção colombiana.

No Barcelona, que não teve sucesso recentemente com Yerry Mina, outro zagueiro colombiano - emprestado ao Everton, da Inglaterra -, Murillo chega para ser opção no elenco que tem sofrido com desfalques na defesa. O francês Samuel Umtiti e o belga Thomas Vermaelen estão lesionados, o que deixa o técnico Ernesto Valverde apenas com Clement Lenglet e Gerard Piqué como opções.