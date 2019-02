Barcelona se aproxima de acerto com revelação de 19 anos do Palmeiras

O Barcelona está perto de contratar uma revelação das categorias de base do Palmeiras. O zagueiro Vitão, de 19 anos, interessa ao clube espanhol. Segundo o jornal Marca, o intuito da diretoria do Barça é fechar a vinda do jogador e emprestá-lo a outras equipes durante as próximas temporadas para que o jovem reforço adquira experiência.

A publicação espanhola destaca que Vitão é um jogador de 1m86 e que tem como característica a capacidade de jogar como zagueiro e também de volante. Representante do Barcelona no Brasil, o empresário André Cury é o responsável por cuidar das negociações, que segundo o Marca, estão já na fase final.

Vitão participou recentemente do Sul-Americano sub-20 e no passado, também foi capitão da seleção brasileira sub-17. O defensor participou de várias campanhas vitoriosas do Palmeiras nas categorias de base, porém teve poucas chances com o time profissional.

Recentemente o Palmeiras realizou outra negociação com Barcelona envolvendo jovens revelações. Entre meados de 2017 e junho de 2018, o meia Vitinho esteve emprestado ao plantel B do time catalão para adquirir experiência. O atleta retornou ao Brasil e após não ter chances no Palmeiras, acabou emprestado ao São Caetano.