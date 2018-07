Barcelona se aproxima do Real Madrid após vencer o Mallorca Mesmo com dez jogadores, o Barcelona diminuiu a diferença que o separa do líder do Campeonato Espanhol (La Liga) Real Madrid, para três pontos, após o argentino Lionel Messi marcar neste sábado seu 35º gol da temporada na vitória por 2 a 0 contra o Real Mallorca.