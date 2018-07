Barcelona se reapresenta e inicia pré-temporada Atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona iniciou a sua pré-temporada nesta segunda-feira com a reapresentação do elenco, apesar da ausência do atacante argentino Lionel Messi, principal astro da equipe catalã. Os meio-campistas Xavi Hernández e Andrés Iniesta, principais destaques da seleção espanhola, estavam no grupo de 16 jogadores que fizeram exames médicos na manhã desta segunda-feira e depois realizaram um treinamento leve.