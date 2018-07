Barcelona só empata, mas confirma o tri do Espanhol

O título, terceiro consecutivo do Barcelona no Campeonato Espanhol, vem com duas rodadas de antecedência. O time de Messi e companhia chegou a 92 pontos, contra 86 do Real Madrid. Com o empate nesta quarta-feira, a equipe não pode mais superar a campanha do ano passado e chegar pela primeira vez na história à marca de 100 pontos.

Satisfeito com o empate, que garantia o título, o Barcelona teve uma atuação bem abaixo da média da equipe nesta quarta-feira. Logo com 27 minutos, Keita abriu o placar para o time catalão. Caicedo empatou aos 40 da primeira etapa. No segundo tempo, Messi ainda acertou o travessão do Levante. O destaque da partida, assim, acabou sendo a escalação de Abidal desde o início. O francês foi submetido a uma cirurgia de retirada de um tumor no fígado em meados de abril e teve recuperação recorde.

O título espanhol conquistado nesta quarta-feira coincidentemente veio em Valência, onde o Barcelona havia perdido a decisão da Copa do Rei para o Real Madrid. O estádio, porém, não foi o Mestalla, usado pelo Valencia, mas o Ciutat de València, do Levante.

Após passar em branco pelo segundo jogo consecutivo - e perder a marca de um gol por partida no ano -, Messi praticamente deu adeus à disputa pela artilharia do Espanhol. Cristiano Ronaldo já marcou 37 gols, contra 31 do argentino.

O Barça agora apenas cumpre tabela nas duas últimas rodadas do Espanhol, contra La Coruña, em casa, e Málaga, fora. Depois, decide em Wembley a Liga dos Campeões, contra o Manchester United.

OUTROS JOGOS - No mesmo horário, o Villarreal empatou sem gols com o rebaixado Almería, na casa do adversário e a Real Sociedad venceu em casa o Zaragoza por 2 a 1 e deixou o rival na zona de rebaixamento.