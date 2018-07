Barcelona sofre, mas bate Copenhague graças a Messi

O triunfo do Barcelona foi ameaçado por uma bola no travessão de Dame N''Doye, do Copenhague, no segundo tempo. No rebote, Santin cabeceou para fora e desperdiçou a chance do empate. No final do jogo, outro susto: Kvist viu o goleiro Pinto, substituto de Valdés, adiantado, e quase marcou um gol antológico do meio-de-campo.

Ousado, o time dinamarquês jogou de igual para igual com os anfitriões e mostrou por que é uma das surpresas da Liga. Só não conseguiu se safar da genialidade de Messi, que ajeitou a bola na entrada da área e mandou uma bomba no ângulo direito para abrir o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. O segundo gol só veio nos acréscimos, quando o argentino dominou um chute de Abidal para a área e tocou na saída do goleiro Wiland para tranquilizar a torcida.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos sete pontos, um a mais que o Copenhague. Em seguida, com dois pontos, vem o Rubin Kazan, que arrancou um empate sem gols com o Panathinaikos, na Grécia, também nesta quarta.

Na próxima rodada, marcada para o dia 2 de novembro, o Barcelona vai à Dinamarca enfrentar novamente o Copenhague, enquanto que o Rubin Kazan pegará o Panathinaikos na Rússia.