Barcelona sofre, mas bate Málaga e enfrenta Real Madrid na Copa do Rei

MÁLAGA - Foi com certa dose de sofrimento que o Barcelona confirmou o esperado confronto com o Real Madrid na semifinal da Copa do Rei, nesta quinta-feira. Jogando fora de casa, o time catalão avançou na competição ao derrotar o Málaga por 4 a 2 na partida da volta, após empate por 2 a 2 no duelo de ida.

Depois do placar apertado na semana passada, o Barcelona voltou a ter dificuldade para impor seu estilo de jogo diante do Málaga. O duelo foi equilibrado do início até os 31 minutos do segundo tempo, quando os visitantes deslancharam em campo e confirmaram a vitória.

Antes, porém, o Barcelona parou com frequência na marcação do adversário e levou sustos na defesa. Aos 8, Pedro abriu o placar ao escorar cruzamento de cabeça. O Málaga empatou quatro minutos depois, com Joaquin.

No início do segundo tempo, o Barcelona retomou a dianteira no placar, com belo gol de Piqué. Ele dominou a bola no peito, quase dentro da pequena área, e finalizou no canto, aos 4. Mas novamente o time da casa buscou o empate. Roque Santa Cruz recebeu pela direita e bateu firme no canto, aos 23.

Mais motivado, o Málaga esteve perto da virada, com duas boas investidas na intermediária. Mas parou no goleiro Pinto. O Barcelona foi mais eficiente e, com maior volume de jogo no ataque, evitou a prorrogação com gols de Iniesta, aos 31, e Messi, aos 35.

Com o triunfo, o Barcelona confirmou a disputa de mais um clássico espanhol nesta temporada. Será o terceiro confronto seguido entre os dois rivais. Em 2012, o time catalão levou a melhor nas quartas de final. No ano anterior, o Real se saiu melhor na decisão e ficou com o título. A data das duas partidas ainda não foi confirmada.

Na outra semifinal, Atlético de Madrid e Sevilla vão brigar pela outra vaga na decisão. O time de Madrid garantiu sua classificação ao empatar por 1 a 1 com o Betis, também nesta quinta-feira. O Atlético vencera o jogo de ida por 2 a 0.