Barcelona sofre, mas vence Celtic e mantém 100%

Apenas neste início de temporada já foram outras cinco vitórias que só se definiram nos minutos finais das partidas. No último mês, só o Benfica o Barcelona venceu com tranquilidade. Exemplo claro dessa situação foi o placar de 5 a 4 sobre o La Coruña, no sábado.

Nesta terça-feira, Messi passou em branco e foi o retrato da ineficiência ofensiva do Barcelona. O Celtic só jogou atrás, mas mesmo assim saiu na frente. Mulgrew bateu falta na área e Mascherano resvalou de cabeça, marcando contra. A Uefa, porém, considerou que o gol foi do grego Samaras.

O Barcelona só chegou ao empate aos 45 minutos. Após bela triangulação entre Messi, Xavi e Iniesta, esse último recebeu na pequena área e, mesmo cercado, tocou para dentro do gol.

Para não perder os 100% na Liga dos Campeões, o Barcelona foi mais ao ataque na segunda etapa, chegando a um total de 13 finalizações no jogo, contra duas dos visitantes. O gol, porém, só saiu no último lance. Adriano cruzou na área, a defesa prestou atenção em Villa, mas deixou Jordi Alba livre, na pequena área, para empurrar para a rede.

Com o resultado, o Barcelona chegou a nove jogos sem perder na temporada e a nove pontos no Grupo G da Liga dos Campeões. O Celtic ainda está em segundo, com quatro. Os dois times voltam a se encontrar em 7 de novembro, na Escócia. O Spartak Moscou é o terceiro da chave, com três pontos, enquanto o Benfica, com apenas um, é o lanterna.