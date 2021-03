Barcelona supera o Sevilla na prorrogação e está na final da Copa do Rei

Em um jogo emocionante, o Barcelona reviveu seus grandes momentos, ao bater o Sevilla no tempo normal e na prorrogação para obter a classificação para a final da Copa do Rei. Messi e seus companheiros venceram o jogo por 2 a 0 e igualaram o placar da ida em Sevilha. No tempo extra, os catalães marcaram 1 a 0 e agora aguardam o vencedor do duelo, nesta quinta-feira, entre Levante e Athletic Bilbao.

O Barcelona começou imprimiu um ritmo forte durante todo o tempo e pressionou o Sevilla. Logo aos 12 minutos, Dembélé acertou um belo chute de fora da área para vencer Vaclik e abrir o placar.

Na etapa final, o Barça continuou no ataque, mas por pouco não foi eliminado, quando aos 28 minutos Ocampos teve um pênalti para cobrar, mas Ter Stegen defendeu e manteve as esperanças do time da casa.

O Barcelona só conseguiu devolver o placar de 2 a 0, aos 49 minutos, com o zagueiro Piqué. O jogo foi para a prorrogação e o time catalão continuou no ataque. Foi concretizar o gol da classificação aos 5 minutos do primeiro tempo extra com Braithwaite.