Barcelona supera Valencia e vai à final da Copa do Rei contra o Athletic Bilbao

BARCELONA - O Barcelona confirmou o favoritismo diante do Valencia e garantiu vaga em mais uma final da Copa do Rei nesta quarta-feira. Jogando em casa, o time catalão venceu por 2 a 0, com gols de Fábregas e Xavi, e se credenciou para o confronto contra o Athletic Bilbao, no dia 25 de maio, na capital Madri.

A vitória sacramentou a classificação do Barcelona por conta do empate por 1 a 1 na partida de ida, na semana passada. Rival do time catalão na decisão, o Athletic Bilbao conquistou sua vaga na terça-feira com uma goleada de 6 a 2 sobre o Mirandés, da terceira divisão espanhola.

Ao contrário do que aconteceu no jogo de ida, o Valencia teve dificuldade nesta quarta para resistir ao volume de jogo do Barcelona. Depois de um início hesitante, o time da casa abriu o placar aos 16 minutos. Fábregas recebeu lançamento em profundidade, invadiu a área e bateu por cobertura sobre o goleiro Diego Alves.

Embalado, o Barcelona só não ampliou ainda no primeiro tempo por conta das boas defesas do brasileiro. A situação ficou mais favorável na segunda etapa, em razão da expulsão de Feghouli. Com um a mais, o time anfitrião passeou em campo e não teve problemas para chegar ao segundo gol. Xavi acertou o ângulo, após passe de Fábregas.

Maior vencedor da Copa do Rei, o Barcelona buscará na final seu 26º título. O time do técnico Josep Guardiola, que acumula sua 12ª final desde que assumiu o time em 2008, tentará se redimir da derrota sofrida no ano passado diante do Real Madrid. Na ocasião, o arquirrival levou o troféu com um gol de Cristiano Ronaldo na prorrogação.