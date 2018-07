Barcelona tem estreia discreta e bate APOEL por 1 a 0 no Campo Nou

Mesmo jogando em casa, e com os astros Messi e Neymar escalados juntos no ataque, o Barcelona teve uma estreia discreta na Liga dos Campeões. Diante do inexpressivo APOEL Nicosia, do Chipre, o time espanhol conseguiu ganhar por apenas 1 a 0, nesta quarta-feira, no Camp Nou.

Mostrando que aposta nas categorias de base do clube, o técnico Luis Enrique escalou os garotos Munir, Samper e Sergi Roberto na estreia - Iniesta, por exemplo, estava na reserva. Entre os brasileiros, Neymar, Daniel Alves e Adriano foram titulares, enquanto Douglas ficou no banco.

Num dia sem grande brilho da sua badalada dupla de ataque, o Barcelona conseguiu fazer um único gol. Messi ainda cobrou a falta na cabeça do zagueiro Piqué, que garantiu o 1 a 0 aos 28 minutos do primeiro tempo. Mas ficou a sensação de que o time espanhol poderia ter feito mais.

No outro jogo do Grupo F, Ajax e Paris Saint-Germain empataram por 1 a 1, em Amsterdã, na Holanda. Mesmo com seu milionário elenco, o atual bicampeão francês não conseguiu a vitória na estreia na Liga dos Campeões, competição que é o grande objetivo do clube nesta temporada.

Com os brasileiros Marquinhos, David Luiz, Maxwell e Lucas entre os titulares, o PSG saiu na frente em Amsterdã, com gol do uruguaio Cavani logo aos 14 minutos. Mas o Ajax conseguiu empatar na segunda etapa: Schöne deixou tudo igual aos 19, definindo o placar da partida.