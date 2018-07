Barcelona tem quatro desfalques para pegar o Almería

O técnico Luis Enrique definiu nesta sexta-feira a lista de relacionados do Barcelona para enfrentar o Almería neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Sem maiores novidades entre os 20 nomes, o treinador terá quatro desfalques para a partida, válida pela 11.ª rodada.

Com um problema na panturrilha perna direita, Iniesta é a principal ausência do time catalão. O zagueiro Mathieu, com a mesma lesão, também está fora, assim como outro zagueiro, Vermaelen, que segue se recuperando de incômodo muscular, e o meia Sergi Roberto, que lesionou o músculo adutor da perna direita.

Se não terá esses nomes, Luis Enrique contará mais uma vez com o lateral brasileiro Douglas, que se recuperou de uma lesão no pé esquerdo e já havia ficado à disposição contra o Ajax, na quarta-feira. Neymar, Lionel Messi e Luis Suárez estão confirmados entre os relacionados e devem mais uma vez formar o trio de ataque do Barcelona.