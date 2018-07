'Barcelona tem que ficar preocupado', diz Pellegrini

MANCHESTER - O Manchester City deu azar no sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, realizado nesta segunda-feira pela Uefa, quando caiu contra o Barcelona. Para o técnico chileno Manuel Pellegrini, no entanto, o poderoso rival espanhol também tem que ficar preocupado por enfrentar a sua equipe. "Acredito que o Barcelona tem que estar preocupado, porque vai jogar contra nós", afirmou o treinador do Manchester City, que já trabalhou muitos anos no futebol espanhol e conhece bem o adversário que enfrentará nas oitavas de final, entre fevereiro e março.

Segundo Pellegrini, o Barcelona já não tem a mesma força que tinha na temporada 2010/2011, quando conquistou o título da Liga dos Campeões com boa superioridade sobre os adversários. "Não tem mais o mesmo time que tinha há dois anos", avaliou o chileno. Pellegrini também descartou um duelo particular entre os argentinos Messi, do Barcelona, e Agüero, do Manchester City. "São dois times que possuem grandes jogadores. Vamos ver quem vai jogar melhor. Mas será apenas em fevereiro. Vamos nos preocupar com isso depois", disse.