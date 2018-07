Barcelona tem volta de Bartra, mas treina com 3 baixas

O jogador, que vinha se recuperando de lesão, havia realizado trabalho específico na segunda e na terça-feira e agora foi liberado para ir para o gramado com os seus companheiros. Assim, ele esteve em campo em uma sessão que contou com 20 jogadores do time principal e outros quatro do Barça B (Grimaldo, Samper, Sandro e Munir), convocados pelo técnico Luis Enrique.

Em compensação, o treinador não pôde contar com o meia Xavi, o goleiro Ter Stegen e o zagueiro Vermaelen, que seguiram o processo de recuperação de suas lesões. Contratado para esta temporada, Ter Stegen sofreu uma lesão lombar em um treino na última segunda-feira, enquanto o defensor belga, apresentado como reforço no final de semana passado, ainda luta para se curar de uma lesão muscular sofrida durante a Copa do Mundo. Xavi, por sua vez, continua tratando uma lesão muscular que acabou o deixando de fora dos amistosos realizados na semana passada contra Napoli e Helsinki. Apesar disso, nesta semana ele já treinou no campo.

Já os brasileiros Neymar e Adriano trabalharam normalmente com o grupo do Barça nesta manhã de quarta. O primeiro deles voltou a treinar com bola ao lado dos seus companheiros no campo na última segunda, depois de cinco semanas afastado por causa da lesão sofrida diante da Colômbia, em 4 de julho, nas quartas de final do Mundial. Na ocasião, ele fraturou a terceira vértebra da coluna cervical, atingida por uma joelhada de Zuñiga, e agora se vê com boa chance de atuar, nem que seja apenas por alguns minutos, na final do Troféu Joan Gamper.

Já o lateral Adriano voltou a treinar no campo depois de ter realizado uma pré-temporada diferente da dos demais atletas após um exame, na reapresentação após as férias do elenco, detectar uma pequena alteração cardíaca. Por causa do problema, ele precisou ficar afastado dos treinos por alguns dias.