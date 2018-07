Barcelona teme vulcão e viaja nesta terça para Londres

As densas cinzas do Vulcão já provocaram o cancelamento de centenas de voos nesta terça-feira na Europa e poderiam causar problemas de logística ao Barcelona, que na segunda avisou que não correria nenhum tipo de risco que pudesse atrapalhar seus planos antes da decisão do próximo sábado.

A decisão tomada pelo Barcelona também é motivada pelo fato de que, no ano passado, o time foi atrapalhado pela erupção de outro vulcão na Islândia, que também provocou o caos no espaço aéreo europeu por obrigar o cancelamento de muitos voos.

Na ocasião, sem poder viajar de avião, o clube realizou uma longa viagem de ônibus até a Itália para enfrentar a Inter de Milão no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Após realizar o desgastante trajeto para os jogadores, a equipe de Messi foi derrotada por 3 a 1 em solo italiano e depois acabou eliminada após obter uma vitória por 1 a 0 na Espanha.

Por causa da antecipação da viagem para Londres, o técnico Josep Guardiola irá comandar nesta terça-feira o último treino da equipe em solo espanhol visando a decisão. Logo após a atividade, o time seguirá para a capital inglesa.