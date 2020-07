Barcelona tenta a contratação do atacante Willian, do Chelsea, diz TV

O Barcelona fez uma proposta de três anos de contrato para o atacante Willian, que tem vínculo com o Chelsea apenas até o fim de agosto. A informação foi divulgada pela emissora "Sky Sports".

Aos 31 anos, Willian busca um contrato mais longo. O Chelsea ofereceu renovação por duas temporadas, mas o brasileiro quer um vínculo maior, válido por no mínimo três. Se o clube inglês aceitar, a tendência é de renovação.

O empresário do jogador, Kia Joorabchian, afirmou que Willian recebeu cinco propostas. Uma do do Inter Miami, time dos Estados Unidos presidido pelo ex-jogador David Beckham. O atacante recusou porque pretende continuar no futebol europeu. A "Sky Sports" também disse que o Arsenal se interessa pela contratação de Willian.

O atacante brasileiro já foi sonho do Barcelona no passado, mas o Chelsea sempre recusou as investidas do clube catalão. Willian está em sua sétima temporada pelo clube inglês.

Willian tem contrato até o fim de agosto, quando termina a temporada europeia. O Chelsea ainda terá pela frente a final da Copa da Inglaterra, contra o Arsenal, neste sábado, às 13h30. Depois, decide uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Bayern de Munique, da Alemanha, que venceu o duelo de ida por 3 a 0 em Londres.